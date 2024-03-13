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В США можуть заблокувати TikTok, Палата представників ухвалила законопроект

Середа 13 березня 2024 17:05
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В США можуть заблокувати TikTok, Палата представників ухвалила законопроект Фото: в США можуть заблокувати TikTok, Палата представників ухвалила законопроект (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Законодавці Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Законопроєкт підтримали 352 члени Палати представників проти 65, серед яких:

  • 15 республіканців;
  • 50 демократів.

"Ухвалення законопроекту через контрольовану Республіканською партією Палату представників відбулося після того, як колишній президент Дональд Трамп заявив, що виступає проти заборони", - пише видання.

Блокування TikTok

Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями.

6 березня стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

Голова Білого дому Джо Байден, зі свого боку, заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі.

Чому соцмережі загрожує блокування і чи торкнеться це України – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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