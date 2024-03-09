Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо вони його ухвалять, я його підпишу", - заявив Байден.

Палата представників США планує наступного тижня проголосувати за законопроект про обмеження роботи TikTok після того, як комітет у четвер одноголосно схвалив цей захід.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Reuters, Міністерство юстиції повідомило комітету Палати представників з енергетики та торгівлі, що законопроект про продаж активів, а не законопроект про заборону TikTok, поставить уряд у сильнішу правову позицію.

Законопроект надасть ByteDance 165 днів на продаж TikTok. Якщо цього не станеться, магазини програм Apple та Google повинні видалити TikTok та обмежити роботу вже встановлених програм, а також веб-версії програми.

Заборона соцмережі TikTok

Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується у Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах.

Крім того, в деяких західних країнах хочуть запровадити заборону використання TikTok державними службовцями.

Так, 6 березня стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроект, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатків на території країни.

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