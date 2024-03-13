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В США могут заблокировать TikTok, Палата представителей приняла законопроект

Среда 13 марта 2024 17:05
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В США могут заблокировать TikTok, Палата представителей приняла законопроект Фото: в США могут заблокировать TikTok, Палата представителей приняла законопроект (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Законодатели Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) поддержали законопроект, который может запретить применение TikTok на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Законопроект поддержали 352 члена Палаты представителей против 65, среди которых:

  • 15 республиканцев;
  • 50 демократов.

"Принятие законопроекта через контролируемую Республиканской партией Палату представителей произошло после того, как бывший президент Дональд Трамп заявил, что выступает против запрета", - пишет издание.

Блокировка TikTok

В прошлом году многие страны заговорили о запрете TikTok. Ограничить использование соцсети планируется в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. В том же числе в некоторых странах хотят внести запрет на использование приложения государственными служащими.

6 марта стало известно, что законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета видеоприложения на территории страны.

Глава Белого дома Джо Байден, со своей стороны, заявил о готовности подписать законопроект об ограничении работы соцсети.

Почему соцсети грозит блокировка и коснется ли это Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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