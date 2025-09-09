США можуть виграти від ударів України по російських НПЗ і нафтопроводах, - Reuters

За розрахунками Reuters, удари тимчасово вивели з ладу об'єкти, на які припадало щонайменше 17% потужностей переробки нафти на Росії, або 1,1 млн барелів на добу.

Також було атаковано термінал Усть-Луга на Балтиці та нафтопровід "Дружба", що постачає нафтопродукти до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Порушення Москвою домовленостей

Як наголошується в публікації, ці удари стали значною ескалацією війни, яка триває вже понад три роки. Київ націлений на головне джерело доходів Кремля, тоді як президент США Дональд Трамп намагається просувати угоду про припинення вогню.

Раніше в березні сторони домовилися утримуватися від атак по енергетичних об'єктах. Однак Росія порушила цю угоду і завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі, включно з атаками дронів на електростанції на півночі та півдні країни, пише автор матеріалу оглядач Reuters Рон Буссо.

Наслідки для Росії

Зниження обсягів переробки всередині країни змусило Москву збільшити експорт нафти із західних портів у серпні на 200 тис. барелів на добу, або на 11%. Додаткові обсяги з'явилися за рахунок недозавантажених російських НПЗ.

При цьому в низці регіонів РФ почалися перебої з бензином, незважаючи на заборону його експорту, введену з 28 липня. Ремонт пошкоджених заводів може зайняти тижні або місяці, що призведе до дефіциту палива на внутрішньому і світовому ринках напередодні зими.

Зростання маржинальності переробки

Світові нафтопереробні заводи вже отримують високий прибуток завдяки стійкому попиту на дизель. Європейські маржинальні доходи від переробки дизеля становлять 23,5 долара за барель, що на 40% вище, ніж рік тому, йдеться в матеріалі.



Зниження експорту російського дизеля може посилити тиск на світові поставки і підняти прибутковість переробки, особливо на НПЗ американського узбережжя Мексиканської затоки. У серпні морський експорт російського дизеля знизився до 744 тис. барелів на добу проти 828 тис. у липні.

Санкції та нові ризики

До 2022 року Європа закуповувала 40% імпортованого дизеля в Росії. Але з 2023 року ЄС і Британія повністю відмовилися від цих поставок, переключившись на Індію і Близький Схід.

У липні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій, що забороняє імпорт палива, виробленого з російської нафти. Заборона набуде чинності 2025 року і торкнеться Індії, яка стала другим найбільшим покупцем російської нафти після Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий до наступного етапу санкцій проти Москви, які можуть поширитися і на Бразилію. Це посилить нестабільність поставок і створить вигоду для переробників за межами Росії, зазначається в публікації Reuters.