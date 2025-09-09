США могут выиграть от ударов Украины по российским НПЗ и нефтепроводам, - Reuters

Последняя серия атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам может повысить мировые маржинальные доходы переработчиков. Особенно это касается предприятий в США, где спрос на топливо остается высоким даже после окончания летнего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По расчетам Reuters, удары временно вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.
Также были атакованы терминал Усть-Луга на Балтике и нефтепровод "Дружба", который снабжает Беларусь, Словакию и Венгрию.
Как отмечается в публикации, эти удары стали значительной эскалацией войны, которая длится уже более трех лет. Киев нацелен на главный источник доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп пытается продвигать соглашение о прекращении огня.
Ранее в марте стороны договорились воздерживаться от атак по энергетическим объектам. Однако Россия нарушила это соглашение и нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, включая атаки дронов на электростанции на севере и юге страны, пишет автор материала обозреватель Reuters Рон Буссо.
Снижение объемов переработки внутри страны вынудило Москву увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.
При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.
Мировые нефтеперерабатывающие заводы уже получают высокую прибыль благодаря устойчивому спросу на дизель. Европейские маржинальные доходы от переработки дизеля составляют 23,5 доллара за баррель, что на 40% выше, чем год назад, говорится в материале.
Снижение экспорта российского дизеля может усилить давление на мировые поставки и поднять доходность переработки, особенно на НПЗ американского побережья Мексиканского залива. В августе морской экспорт российского дизеля снизился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.
До 2022 года Европа закупала 40% импортируемого дизеля у России. Но с 2023 года ЕС и Британия полностью отказались от этих поставок, переключившись на Индию и Ближний Восток.
В июле ЕС принял 18-й пакет санкций, запрещающий импорт топлива, произведенного из российской нефти. Запрет вступит в силу в 2025 году и затронет Индию, которая стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к следующему этапу санкций против Москвы, которые могут распространиться и на Бразилию. Это усилит нестабильность поставок и создаст выгоду для переработчиков вне России, отмечается в публикации Reuters.
Напомним, в июне Герман Галущенко, который занимал пост министра энергетики, заявил, что Россия возобновила масштабные атаки по энергетической инфраструктуре Украины
