Росія відновила атаки на енергетику України, - Галущенко

Росія на минулому тижні відновила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Поки що загроз відключень світла немає, але ситуація може змінитися.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його виступ в парламенті, якій транслює нардеп Олексій Гончаренко у Youtube.

Міністр повідомив, що зараз енергосистема працює в стабільному режимі, що відчувають споживачі.

"Але, безумовно, ситуація складна. Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого року і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні і щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах", - сказав він.

Підготовка до опалювального сезону

Водночас Галущенко заявив, що Україна закуповує газ для електроенергії, має запаси вугілля. "Так само ми маємо на сьогодні ресурси і резерви ядерного палива, щоб спокійно пройти наступний опалювальний сезон.

Міністр розповів, що ключове навантаження в опалювальний сезон буде нести атомна генерація, яка в пікові моменти генерувала до 60% усієї електроенергії. Планові ремонти АЕС спланували таким чином, щоб протягом зими усі дев'ять блоків, які є на підконтрольній території України працювали повним складом.

Галущенко нагадав, що теплова генерація значною мірою пошкоджена внаслідок російських атак минулого року. Але ремонтна кампанія триває, і значна частина зі зруйнованих 10 гВт відновлена.

Гідроенергетика також пошкоджена. "Але до початку опалювального сезону ми вийдемо на планову потужність", - сказав він.

Світло взимку

Галущенко зазначив, що станом на сьогодні немає загрози для відключень світла взимку. "Зрозуміло, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу генерації і передачі, і розподілу електроенергії", - повідомив міністр.

Він нагадав, протягом минулого року її було 33 удари по енергетиці України, "це тисячі ракет, десятки тисяч дронів".