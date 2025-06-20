США можуть вдарити ядеркою по цілям в Ірані? Що написали ЗМІ і кажуть у Білому домі

У Білому домі спростували інформацію ЗМІ про ймовірність використання тактичної ядерної зброї для ліквідації заводу зі збагачення урану Фордо в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У ЗМІ розлетілися заголовки про те, що США нібито не виключають потенційних варіантів удару для знищення іранського підземного ядерного об’єкта Фордо, зокрема з використанням тактичної ядерної зброї.
Основою такої інформації став допис репортерки Fox News Джекі Гейнріх. Вона зазначила, що в Білому домі заперечили інформацію видання The Guardian про те, що представники Пентагону сумніваються в ефективності протибункерної бомби GBU-57 у випадку Фордо.
За словами співрозмовників видання, щоб повністю знищити зазначений бункер, імовірно слід ударити звичайними бомбами, а потім "зрештою, скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B2".
"Американські військові не сумніваються в ефективності бункерів у знищенні місця у Фордо, також заперечуючи, що будь-які варіанти (включно з тактичними ядерними боєприпасами) були зняті", - написала Гейнріх у соцмережі Х.
Вочевидь, саме цей пост став приводом для заголовків про те, що нібито США не виключають можливість застосування таких боєприпасів.
Однак уже в наступному дописі, репортер Fox News уточнила інформацію.
За її словами, Білий дім спростував звіт Guardian про "неоднозначну оцінку" Пентагона щодо ефективності протибункерних бомб GBU-57 і про те, що Трамп не розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї, бо "не було представлено жодного ядерного варіанту".
"У Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності: військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися з роботою, і жоден із варіантів не знято з розгляду", - додала вона в окремому пості.
Підземний ядерний комплекс Фордо розташований неподалік іранського міста Кум та функціонує як об'єкт зі збагачення урану. Він зведений поблизу села Фордо на території колишньої військової бази Корпусу вартових Ісламської революції.
Установа перебуває у підпорядкуванні Організації з атомної енергії Ірану й є другим великим центром збагачення урану в країні після Натанза.
За даними видання Bloomberg, Сполучені Штати готуються до ймовірного нанесення удару по Ірану найближчим часом. План атаки вже узгоджено, але реалізацію наразі призупинено.
За інформацією ЗМІ, Трамп попередньо затвердив план нанесення авіаудару по Фордо.
Натомість, як зазначає The Guardian, президент США Дональд Трамп турбується щодо потужності авіаудару і сумнівається, чи зможуть американські бомби знищити цей стратегічний ядерний об'єкт.
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