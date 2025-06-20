США можуть вдарити ядеркою по цілям в Ірані? Що написали ЗМІ і кажуть у Білому домі

У ЗМІ розлетілися заголовки про те, що США нібито не виключають потенційних варіантів удару для знищення іранського підземного ядерного об’єкта Фордо, зокрема з використанням тактичної ядерної зброї.

Основою такої інформації став допис репортерки Fox News Джекі Гейнріх. Вона зазначила, що в Білому домі заперечили інформацію видання The Guardian про те, що представники Пентагону сумніваються в ефективності протибункерної бомби GBU-57 у випадку Фордо.

За словами співрозмовників видання, щоб повністю знищити зазначений бункер, імовірно слід ударити звичайними бомбами, а потім "зрештою, скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B2".

"Американські військові не сумніваються в ефективності бункерів у знищенні місця у Фордо, також заперечуючи, що будь-які варіанти (включно з тактичними ядерними боєприпасами) були зняті", - написала Гейнріх у соцмережі Х.

Вочевидь, саме цей пост став приводом для заголовків про те, що нібито США не виключають можливість застосування таких боєприпасів.

Однак уже в наступному дописі, репортер Fox News уточнила інформацію.

За її словами, Білий дім спростував звіт Guardian про "неоднозначну оцінку" Пентагона щодо ефективності протибункерних бомб GBU-57 і про те, що Трамп не розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї, бо "не було представлено жодного ядерного варіанту".

"У Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності: військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися з роботою, і жоден із варіантів не знято з розгляду", - додала вона в окремому пості.