США могут ударить ядеркой по целям в Иране? Что написали СМИ и говорят в Белом доме

В Белом доме опровергли информацию СМИ о вероятности использования тактического ядерного оружия для ликвидации завода по обогащению урана Фордо в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В СМИ разлетелись заголовки о том, что США якобы не исключают потенциальных вариантов удара для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо, в частности с использованием тактического ядерного оружия.
Основой такой информации стало сообщение репортера Fox News Джеки Гейнрих. Она отметила, что в Белом доме опровергли информацию издания The Guardian о том, что представители Пентагона сомневаются в эффективности противобункерной бомбы GBU-57 в случае Фордо.
По словам собеседников издания, чтобы полностью уничтожить указанный бункер, предположительно следует ударить обычными бомбами, а затем "в конце концов, сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2".
"Американские военные не сомневаются в эффективности бункеров в уничтожении места в Фордо, также отрицая, что любые варианты (включая тактические ядерные боеприпасы) были сняты", - написала Гейнрих в соцсети Х.
Очевидно, именно этот пост стал поводом для заголовков о том, что якобы США не исключают возможность применения таких боеприпасов.
Однако уже в следующем посте, репортер Fox News уточнила информацию.
По ее словам, Белый дом опроверг отчет Guardian о "неоднозначной оценке" Пентагона относительно эффективности противобункерных бомб GBU-57 и о том, что Трамп не рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия, потому что "не было представлено ни одного ядерного варианта".
"В Белом доме мне сказали, что ничего из этого не соответствует действительности: военные уверены, что бункерные бомбы способны справиться с работой, и ни один из вариантов не снят с рассмотрения", - добавила она в отдельном посте.
Подземный ядерный комплекс Фордо расположен недалеко от иранского города Кум и функционирует как объект по обогащению урана. Он возведен вблизи села Фордо на территории бывшей военной базы Корпуса стражей Исламской революции.
Учреждение находится в подчинении Организации по атомной энергии Ирана и является вторым крупным центром обогащения урана в стране после Натанза.
По данным издания Bloomberg, Соединенные Штаты готовятся к вероятному нанесению удара по Ирану в ближайшее время. План атаки уже согласован, но реализация пока приостановлена.
По информации СМИ, Трамп предварительно утвердил план нанесения авиаудара по Фордо.
Зато, как отмечает The Guardian, президент США Дональд Трамп беспокоится о мощности авиаудара и сомневается, смогут ли американские бомбы уничтожить этот стратегический ядерный объект.
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