США можуть таємно дати дозвіл на використання своєї зброї для ударів по РФ, - нардеп

"Нам головне результат, а не процес, як він буд оголошений. Ми про це говорили у США: "Хочете кажіть публічно, не хочете - дайте непублічний дозвіл через різні канали". У нас багато каналів (взаємодії, - ред.)", - сказав нардеп.

Він зазначив, що українські військові подали запит про дозвіл бити американською зброєю по території РФ. На думку парламентаря, США можуть надати відповідний дозвіл через військові канали, він може бути непублічним.

"Якщо по військових канал наші військові отримають такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно це проголошувати у The New York Times, СNN чи BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій", - заявив Чернєв.