США могут тайно дать разрешение на использование своего оружия для ударов по РФ, - нардеп

"Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: "Хотите говорите публично, не хотите - дайте непубличное разрешение через разные каналы". У нас много каналов (взаимодействия, - ред.)", - сказал нардеп.

Он отметил, что украинские военные подали запрос о разрешении бить американским оружием по территории РФ. По мнению парламентария, США могут дать соответствующее разрешение через военные каналы, оно может быть непубличным.

"Если по военным каналам наши военные получат такое разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно это провозглашать в The New York Times, СNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий", - заявил Чернев.