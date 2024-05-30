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США могут тайно дать разрешение на использование своего оружия для ударов по РФ, - нардеп

Фото: нардеп Егор Чернев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США могут предоставить Украине секретное разрешение на использование американского оружия для ударов по России. Достаточно только сигналов по военным каналам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, замглавы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ВРУ Егора Чернева в эфире телемарафона.

"Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: "Хотите говорите публично, не хотите - дайте непубличное разрешение через разные каналы". У нас много каналов (взаимодействия, - ред.)", - сказал нардеп.

Он отметил, что украинские военные подали запрос о разрешении бить американским оружием по территории РФ. По мнению парламентария, США могут дать соответствующее разрешение через военные каналы, оно может быть непубличным.

"Если по военным каналам наши военные получат такое разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно это провозглашать в The New York Times, СNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий", - заявил Чернев.

 

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что в последние недели все чаще звучат дискуссии о возможности применения западного оружия, предоставляемого Украине партнерами, для ударов по территории России.

Первой страной, согласившейся на это, была Великобритания. Также разрешение дали балтийские страны, Польша, Финляндия, Канада и другие. Подробнее об этом - в нашем материале.

Однако, например, Италия и Венгрия против того, что Украина могла западным оружием атаковать государство-агрессора. США отмечают, что американское оружие, предоставленное ВСУ, предназначено для использования на поле боя. Однако в Вашингтоне намекают, что позиция может измениться.

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