США хотели бы вернуть санкции на российскую нефть, - Рубио
Вашингтон рассматривает возможность скорейшей отмены исключений, которые сейчас действуют в рамках санкций против российской нефтяной отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.
Свое заявление он сделал во вторник во время выступления перед Комитетом Сената США по международным отношениям, отвечая на вопросы законодателей о дальнейшей политике Вашингтона в сфере санкций.
Обсуждение в Сенате США
В ходе заседания представитель демократов Джин Шахин поинтересовалась, намерены ли США продлевать действующие исключения, которые позволяют отдельные операции, связанные с российской нефтью.
Рубио отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство финансов США. При этом он подчеркнул, что позиция будет зависеть от текущих обстоятельств и ситуации на момент принятия решения.
"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, цель которых – расширить глобальные поставки", – сказал Рубио.
Позиция Вашингтона по санкциям
По словам госсекретаря, общая стратегия США предусматривает постепенное ужесточение ограничений в отношении российской нефтяной отрасли.
Он отметил, что действующие исключения носят временный характер и были введены для стабилизации глобальных поставок энергоресурсов.
При этом Рубио подчеркнул, что американская сторона стремится к их максимально быстрому завершению, поскольку санкционное давление на российскую нефтяную сферу остается частью долгосрочной политики Вашингтона.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые шаги по смягчению или отмене международных санкций против России являются неверным подходом к построению диалога. По его словам, подобные решения могут усилить российскую оборонную промышленность и военный потенциал страны-агрессора.