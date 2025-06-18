США можуть приєднатися до протистояння Ізраїлю проти Ірану, - ЗМІ

США близькі до ухвалення рішення про приєднання до операції Ізраїлю проти Ірану, а також до атак на ядерні об'єкти країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 12-й канал ізраїльського ТБ.

Водночас CBS News також повідомляє, що Трамп розглядає можливість приєднання до Ізраїлю в ударах по іранських ядерних об'єктах, включно з Фордо. Проте зазначено, що не всі найближчі радники американського лідера згодні з таким варіантом розвитку подій.

Високопоставлені джерела в Ізраїлі припускають, що Сполучені Штати можуть приєднатися до ударів Ізраїлю по Ірану сьогодні ввечері, 17 червня. Уточнюється, що президент США Дональд Трамп схильний активно підтримувати приєднання до цього протистояння.

Участь США у протистоянні між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна може втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він також пригрозив верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї, що той є легкою мішенню.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану і не надають жодної допомоги Єрусалиму.

Проте 17 червня стало відомо, що Трамп скликав Ситуаційну кімнату з національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Детальніше про конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і про те, яку роль відіграє Трамп, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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