США могут присоединиться к противостоянию Израиля против Ирана, - СМИ

США близки к принятию решения о присоединении к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Высокопоставленные источники в Израиле предполагают, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану сегодня вечером, 17 июня. Уточняется, что президент США Дональд Трамп склонен активно поддерживать присоединение к этому противостоянию.

В то же время, Трамп созвал в Белом доме команду Совета национальной безопасности, чтобы обсудить потенциальные сценарии дальнейшего развития событий. Встреча длилась более часа.

Ожидается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац проведет переговоры по поводу Ирана с американским коллегой Питом Хассетом.

В то же время CBS News также сообщает, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по иранским ядерным объектам, включая Фордо. Однако отмечено, что не все ближайшие советники американского лидера согласны с таким вариантом развития событий.