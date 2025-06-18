США могут присоединиться к противостоянию Израиля против Ирана, - СМИ
США близки к принятию решения о присоединении к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.
Высокопоставленные источники в Израиле предполагают, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану сегодня вечером, 17 июня. Уточняется, что президент США Дональд Трамп склонен активно поддерживать присоединение к этому противостоянию.
В то же время, Трамп созвал в Белом доме команду Совета национальной безопасности, чтобы обсудить потенциальные сценарии дальнейшего развития событий. Встреча длилась более часа.
Ожидается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац проведет переговоры по поводу Ирана с американским коллегой Питом Хассетом.
В то же время CBS News также сообщает, что Трамп рассматривает возможность присоединения к Израилю в ударах по иранским ядерным объектам, включая Фордо. Однако отмечено, что не все ближайшие советники американского лидера согласны с таким вариантом развития событий.
Участие США в противостоянии между Израилем и Ираном
Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Он также пригрозил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что тот является легкой мишенью.
Тем временем, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США не участвуют в операции Израиля против Ирана и не оказывают никакой помощи Иерусалиму.
Тем не менее, 17 июня стало известно, что Трамп созвал Ситуационную комнату по национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Подробнее о конфликте между Израилем и Ираном, и о том, какую роль играет Трамп, можно узнать в материале РБК-Украина.
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