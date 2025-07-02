В США можуть позбавляти громадянства за деякі злочини, - ABC News

Згідно з меморандумом Міністерства юстиції США, надається пріоритет на позбавлення громадянства деяких натуралізованих американців, які скоїли певні злочини.

Як пише видання, позбавлення громадянства перш за все стосується осіб, які "становлять потенційну загрозу національній безпеці". У меморандумі йдеться, що позбавляти громадянства можуть осіб, які вчиняли тортури, скоїли воєнні злочини, а також торгівлю людьми та порушення прав людини.

Згідно зі звітом Центру правових ресурсів іммігрантів, уряд США розглядав справи про денатуралізацію дуже низькими темпами, в середньому лише 11 справ на рік з 1990 по 2017 рік.

Але кількість цих випадків різко зросла за часів першої адміністрації Дональда Трампа. У звіті йдеться, що у 2018 році Служба громадянства та імміграції США заявила про намір передати до Міністерства юстиції 1600 справ про переслідування.