В США могут лишать гражданства за некоторые преступления, - ABC News

Согласно меморандуму Министерства юстиции США, предоставляется приоритет на лишение гражданства некоторых натурализованных американцев, совершивших определенные преступления.

Как пишет издание, лишение гражданства прежде всего касается лиц, которые "представляют потенциальную угрозу национальной безопасности". В меморандуме говорится, что лишать гражданства могут лиц, которые совершали пытки, совершили военные преступления, а также торговлю людьми и нарушения прав человека.

Согласно отчету Центра правовых ресурсов иммигрантов, правительство США рассматривало дела о денатурализации очень низкими темпами, в среднем лишь 11 дел в год с 1990 по 2017 год.

Но количество этих случаев резко возросло во времена первой администрации Дональда Трампа. В отчете говорится, что в 2018 году Служба гражданства и иммиграции США заявила о намерении передать в Министерство юстиции 1600 дел о преследовании.