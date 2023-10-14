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США можуть передати Ізраїлю ракети Hellfire, - NBC

Фото: Ізраїль запросив у США ракети Hellfire (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ізраїль запросив у США передачу ракет Hellfire - у Білому домі розглядають це звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Що відомо про Hellfire

Це американська ракета класу "повітря-земля" з напівактивним лазерним або активним радіолокаційним наведенням (принцип "вистрілив і забув"). Дослівний переклад Hellfire - пекельне полум'я.

Основними носіями виступають вертольоти вогневої підтримки. З 2007 року встановлюються на безпілотних літальних апаратах MQ-1 Predator.

Технічні характеристики:

  • швидкість - 1235 км/год;
  • дальність прямого ураження - 7,1 км;
  • дальність непрямого ураження - 8 км;
  • мінімальна відстань - 0,5-1,5 км;
  • маса - 46 кг;
  • довжина - 163 см;
  • діаметр - 18 см;
  • розмах стабілізаторів - 33 см.

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. Також за даними ЗМІ, у Білому домі працюють над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

У прес-службі Білого дому за результатами переговорів Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомили, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю зараз надсилається до Ізраїлю, а найближчими днями буде надано додаткову допомогу.

Так, станом на 13 жовтня відомо про прибуття до країни другого літака зі зброєю США. Також повідомлялось про можливі плани Америки розгорнути в країні підрозділ морпіхів.

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