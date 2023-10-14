США могут передать Израилю ракеты Hellfire, - NBC

Израиль пригласил в США передачу ракет Hellfire - в Белом доме рассматривают это обращение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Это американская ракета класса "воздух-земля" с полуактивной лазерной или активной радиолокационной наводкой (принцип "выстрелил и забыл"). Дословный перевод Hellfire - адское пламя.
Основными носителями выступают вертолеты огневой поддержки. С 2007 года устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator.
Технические характеристики:
Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.
В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.
По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.
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