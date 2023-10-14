США могут передать Израилю ракеты Hellfire, - NBC

Что известно о Hellfire

Это американская ракета класса "воздух-земля" с полуактивной лазерной или активной радиолокационной наводкой (принцип "выстрелил и забыл"). Дословный перевод Hellfire - адское пламя.

Основными носителями выступают вертолеты огневой поддержки. С 2007 года устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator.

Технические характеристики:

скорость - 1235 км/ч;

дальность прямого поражения - 7,1 км;

дальность косвенного поражения - 8 км;

минимальное расстояние - 0,5-1,5 км;

масса - 46 кг;

длина - 163 см;

диаметр - 18 см;

размах стабилизаторов - 33 см.

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.