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США могут передать Израилю ракеты Hellfire, - NBC

Фото: Израиль пригласил в США ракеты Hellfire (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Израиль пригласил в США передачу ракет Hellfire - в Белом доме рассматривают это обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Что известно о Hellfire

Это американская ракета класса "воздух-земля" с полуактивной лазерной или активной радиолокационной наводкой (принцип "выстрелил и забыл"). Дословный перевод Hellfire - адское пламя.

Основными носителями выступают вертолеты огневой поддержки. С 2007 года устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator.

Технические характеристики:

  • скорость - 1235 км/ч;
  • дальность прямого поражения - 7,1 км;
  • дальность косвенного поражения - 8 км;
  • минимальное расстояние - 0,5-1,5 км;
  • масса - 46 кг;
  • длина - 163 см;
  • диаметр - 18 см;
  • размах стабилизаторов - 33 см.

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

По состоянию на 13 октября известно о прибытии в страну второго самолета с оружием США. Также сообщалось о возможных планах Америки развернуть в стране подразделение морпехов.

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