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Трамп та перша леді США Меланія відповіли, чи планують відвідати Україну

01:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп та перша леді США Меланія відповіли, чи планують відвідати Україну Фото: Дональд Трамп та Меланія Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп та його дружина перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп не виключили, що можуть здійснити візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.

Під час спілкування з пресою у Трампа та Меланії запитали, чи планують вони візит до України, на що перша леді США відповіла: "Побачимо".

Відразу після цього висловився сам Трамп, заявивши, що "таке може статися".

Можливість завершення війни в Україні

Нагадаємо, у цьому виступі президент США Дональд Трамп заявив, що після закінчення війни в Україні Вашингтон має намір вести бізнес як з Україною, так і з Росією.

Крім того, на добу раніше він висловив сподівання, що війна вже близька до завершення, а також Трамп фактично пригрозив Україні та Росії митами, якщо сторони не укладуть мирної угоди.

Тут важливо зазначити, що вже у першій половині листопада планується поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Київ та Москва вже підтвердили готовність такої зустрічі, а за даними ЗМІ, переговори можуть пройти в Абу-Дабі чи Швейцарії.

Також додамо, що Україна та Росія за посередництва Меланії Трамп погодили локальне припинення вогню в районі Олешок Херсонської області, яке має розпочатися у ніч проти 27 жовтня.

Ця операція з деблокування міста передбачає розмінування доріг, запуск гуманітарних коридорів для вільного пересування та доставку ліків та продуктів для громадянського населення, що перебуває на межі катастрофи.

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