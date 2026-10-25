Трамп та перша леді США Меланія відповіли, чи планують відвідати Україну
Президент США Дональд Трамп та його дружина перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп не виключили, що можуть здійснити візит до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію DRM News.
Під час спілкування з пресою у Трампа та Меланії запитали, чи планують вони візит до України, на що перша леді США відповіла: "Побачимо".
Відразу після цього висловився сам Трамп, заявивши, що "таке може статися".
Можливість завершення війни в Україні
Нагадаємо, у цьому виступі президент США Дональд Трамп заявив, що після закінчення війни в Україні Вашингтон має намір вести бізнес як з Україною, так і з Росією.
Крім того, на добу раніше він висловив сподівання, що війна вже близька до завершення, а також Трамп фактично пригрозив Україні та Росії митами, якщо сторони не укладуть мирної угоди.
Тут важливо зазначити, що вже у першій половині листопада планується поновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Київ та Москва вже підтвердили готовність такої зустрічі, а за даними ЗМІ, переговори можуть пройти в Абу-Дабі чи Швейцарії.
Також додамо, що Україна та Росія за посередництва Меланії Трамп погодили локальне припинення вогню в районі Олешок Херсонської області, яке має розпочатися у ніч проти 27 жовтня.
Ця операція з деблокування міста передбачає розмінування доріг, запуск гуманітарних коридорів для вільного пересування та доставку ліків та продуктів для громадянського населення, що перебуває на межі катастрофи.