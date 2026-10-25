США могут выделить Украине новую помощь в случае победы демократов, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в значительной степени приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине. Однако победа Демократической партии на предстоящих выборах может резко изменить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Недавно глава Белого дома попал под шквал критики со стороны законодателей, в том числе и республиканцев, из-за решения ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива и отказа от введения санкций против российской энергетики. Примечательно, что это произошло всего через несколько недель после подписания соответствующих законов.

Однако в случае победы на промежуточных выборах в ноябре демократы смогут контролировать повестку Конгресса и определять, какие законопроекты и когда выносить на голосование.

Это может позволить им одобрить новый пакет помощи Украине.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение, вероятно, получит достаточную двухпартийную поддержку, чтобы набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето.

Кроме того, демократы могут попытаться ограничить другие решения Трампа во внешней политике.

Так, конгрессмен Грегори Микс от штата Нью-Йорк, который может возглавить Комитет Палаты представителей по иностранным делам в случае перехода контроля над палатой к демократам, зарегистрировал двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана президента по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.