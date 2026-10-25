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Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення Трампа послабити санкційний тиск на РФ

02:10 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення Трампа послабити санкційний тиск на РФ Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
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Державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на Росію, що стосується так званої дизельної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал NTV.

За словами держсекретаря США, це має допомогти збільшити постачання енергоносіїв на світовий ринок і вплинути на ціни.

Рубіо пояснив, що Вашингтон хоче оцінити вплив санкцій і тарифів на світову та американську економіки. Зокрема, йдеться про можливість отримати частину російських поставок дизельного пального.

"Я вважаю рішення президента дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок протягом короткого періоду дуже мудрим", - заявив високопосадовець.

Він додав, що цей крок може бути вигідним не лише іншим країнам, а й самим Сполученим Штатам, які стикаються з високими цінами на дизельне пальне.

За словами Рубіо, російський дизель однаково потрапляв би на світовий ринок, незалежно від рішення Вашингтона. Тому важливо й те, яку частку цих поставок зможуть отримати США.

Чому Трамп послабив санкційний тиск на Росію

Рубіо пов'язав зростання цін на енергоносії з кількома чинниками. Серед них - ситуація навколо Ірану та Ормузької протоки, атаки хуситів на Саудівську Аравію, а також удари по енергетичній інфраструктурі під час російсько-української війни.

За словами держсекретаря, адміністрації Трампа потрібен час, щоб оцінити економічні наслідки санкцій і тарифів для США та інших країн. Для цього президент планує використати 60-денний період.

Таким чином, Вашингтон прагне зважити можливий вплив обмежень на світові енергетичні ринки та американську економіку.

США послаблюють санкції проти Росії

Як відомо, Трамп також вирішив заблокувати "пекельні санкції" проти РФ, які свого часу активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем, котрий був одним із авторів цих обмежень.

Київ невпинно чекав на схвалення так званих пекельних санкцій Штатами, однак цього не сталось. Більше того, днями Трамп заявив про впевненість у правильності свого рішення - скасування "пекельних санкцій".

Більше того, ЗМІ напередодні повідомили - Вашингтон готує черговсе пом'якшення санкцій проти Москви. Наступним кроком після "дизельної угоди" можуть стати скасування обмежень щодо експорту російських добрив.

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