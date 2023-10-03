ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США можуть додатково обмежити експорт технологій до Китаю, - Reuters

Вівторок 03 жовтня 2023 01:38
UA EN RU
США можуть додатково обмежити експорт технологій до Китаю, - Reuters Фото: США планують посилити експортні обмеження щодо Китаю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адміністрація президента США Джо Байдена попередила Китай про наміри ввести нові обмеження на експорт технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що Міністерство торгівлі США, яке контролює експортний контроль, працює над оновленням обмежень. Очікується, що Америка планує обмежити доступ КНДР до більшої кількості інструментів для виготовлення мікросхем, а також заклити деякі лазівки в експортних обмеженнях щодо мікрочіпів штучного інтелекту.

Речник посольства Китаю у ВашингтоніЛю Пенгю заявив, що його країна "рішуче виступає" проти нібито "надмірного розширення концепції національної безпеки США" з метою "гальмування китайських процесів".

Напружені відносини між Китаєм та США

Останніми роками відносини між США та Китаєм знаходяться в напрузі. На початку року над США зафіксували китайську повітряну кулю, що тільки погіршило їх, адже повідомлялось, що КНР міг використовувати її для спостереження за американськими секретними об'єктами.

США намагаються нормалізувати відносини з Китаєм, відправляючи туди топ-чиновників. Так, КНР вже відвідали Держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр фінансів Джанетт Єллен та кілька інших високопосадовців.

Тим не менш, кілька місяців тому Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Також він заявляв, що хоче зустрітись з головою КНР - наразі, за інформацією WJS сторони намагаються підготувати таку зустріч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай
NEWS
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського