США могут дополнительно ограничить экспорт технологий в Китай, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что Министерство торговли США, контролирующее экспортный контроль, работает над обновлением ограничений. Ожидается, что Америка планирует ограничить доступ КНДР к большему количеству инструментов для изготовления микросхем, а также заклеить некоторые лазейки в экспортных ограничениях микрочипов искусственного интеллекта.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю заявил, что его страна "решительно выступает" против якобы "чрезмерного расширения концепции национальной безопасности США" с целью "торможения китайских процессов".

Напряженные отношения между Китаем и США

В последние годы отношения между США и Китаем находятся в напряжении. В начале года над США зафиксировали только ухудшивший их китайский воздушный шар, ведь сообщалось, что КНР мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

США пытаются нормализовать отношения с Китаем, отправляя туда топ-чиновников. Так, КНР уже посетили Госсекретарь Энтони Блинкен, Министр финансов Джанетт Йеллен и несколько других высокопоставленных чиновников.

Тем не менее, несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором . Также он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР - пока, по информации WJS, стороны пытаются подготовить такую встречу.

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