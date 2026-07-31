США можуть обмежити імпорт роботів-пилососів: все заради нацбезпеки

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) запровадила нові обмеження на імпорт сучасних роботизованих пристроїв іноземного виробництва. Нові правила можуть вплинути на майбутні моделі роботів-пилососів, роботизованих газонокосарок та інших автономних пристроїв, однак уже наявної техніки вони не стосуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tom's Guide .

Регулятор пояснив рішення міркуваннями національної безпеки, заявивши, що такі пристрої можуть створювати "неприйнятні ризики" для Сполучених Штатів. Спочатку повідомлялося про обмеження щодо гуманоїдних роботів, однак визначення, використане FCC, виявилося значно ширшим.

Під нові правила можуть потрапити роботизовані пристрої, які:

здатні самостійно пересуватися та орієнтуватися у просторі;

можуть уникати перешкод;

мають датчики для сприйняття навколишнього середовища;

оснащені мережевими модулями (Wi-Fi, Bluetooth, стільниковий або супутниковий зв'язок);

використовують програмне забезпечення або моделі штучного інтелекту.

Фактично під ці критерії підпадають нові моделі роботів-пилососів, роботизованих газонокосарок, роботів-доставників та інших автономних систем.

Чи торкнеться це вже куплених роботів

Як зазначає Tom's Guide, нові правила не поширюються на пристрої, які вже були офіційно імпортовані до США або отримали схвалення FCC. Тобто власникам роботів-пилососів не доведеться відмовлятися від уже придбаної техніки, а виробники можуть і надалі продавати моделі, які вже пройшли необхідну сертифікацію.

Обмеження стосуються насамперед майбутніх моделей, які лише планують вивести на американський ринок.

Чому США ухвалили таке рішення

У FCC заявили, що сучасні роботизовані пристрої іноземного виробництва потенційно можуть використовуватися на шкоду національній безпеці. При цьому головна вимога регулятора полягає не стільки у перевірці програмного забезпечення, скільки у встановленні походження продукції.

Компанії повинні повідомляти, де саме розробляються, виробляються, збираються та тестуються їхні роботи, а також взяти на себе зобов'язання щодо локалізації виробництва у США.

Які компанії можуть відчути наслідки

Нові правила можуть торкнутися багатьох великих виробників, серед яких:

iRobot (Roomba);

Roborock;

Ecovacs;

Dreame;

Anker Innovations;

Segway Navimow.

Більшість із них виробляє продукцію в Китаї, тому для нових моделей може знадобитися отримання спеціальних дозволів або перенесення виробництва до США.