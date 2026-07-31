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США могут ограничить импорт роботов-пылесосов: все ради нацбезопасности

06:12 31.07.2026 Пт
2 мин
Как новые правила FCC в отношении роботов могут повлиять и на пылесосы?
aimg Филипп Бойко
США могут ограничить импорт роботов-пылесосов: все ради нацбезопасности Фото: робот-пылесос (iRobot)
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела новые ограничения на импорт современных роботизированных устройств иностранного производства. Новые правила могут повлиять на будущие модели роботов-пылесосов, роботизированных газонокосилок и других автономных устройств, однако уже имеющейся техники они не касаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tom's Guide.

Регулятор объяснил решение соображениями национальной безопасности, заявив, что такие устройства могут создавать "неприемлемые риски" для Соединенных Штатов. Первоначально сообщалось об ограничениях гуманоидных роботов, однако определение, использованное FCC, оказалось значительно шире.

Под новые правила могут попасть роботизированные устройства, которые:

  • способны самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве;
  • могут избегать препятствий;
  • имеют датчики для восприятия окружающей среды;
  • оснащены сетевыми модулями (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая или спутниковая связь);
  • используют программное обеспечение или модель искусственного интеллекта.

Фактически под эти критерии подпадают новые модели роботов-пылесосов, роботизированных газонокосилок, роботов-доставщиков и других автономных систем.

Коснется ли это уже купленных роботов

Как отмечает Tom's Guide, новые правила не распространяются на устройства, уже официально импортированные в США или получившие одобрение FCC. То есть владельцам роботов-пылесосов не придется отказываться от уже приобретенной техники, а производители могут и дальше продавать модели, которые уже прошли необходимую сертификацию.

Ограничения касаются, прежде всего, будущих моделей, которые только планируют вывести на американский рынок.

Почему США приняли такое решение

В FCC заявили, что современные роботизированные устройства иностранного производства потенциально могут использоваться в ущерб национальной безопасности. При этом главное требование регулятора не столько в проверке программного обеспечения, сколько в установлении происхождения продукции.

Компании должны сообщать, где разрабатываются, производятся, собираются и тестируются их работы, а также взять на себя обязательства по локализации производства в США.

Какие компании могут ощутить последствия

Новые правила могут затронуть многих крупных производителей, среди которых:

  • iRobot (Roomba);
  • Roborock;
  • Ecovacs;
  • Dreame;
  • Anker Innovations;
  • Segway Navimow.

Большинство из них производит продукцию в Китае, поэтому для новых моделей может потребоваться получение специальных разрешений или перенос производства в США.

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