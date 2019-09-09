США могут ввести санкции против Турции

Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что администрация президента рассматривает вопрос о введении санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вопрос о введении санкций против Турции изучается.

"Мы изучаем это, я не буду давать комментариев ни по каким конкретным решениям, но мы это изучаем", - сказал Мнучин.

Напомним, США потребовали от Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозив выслать обучающихся в стране турецких пилотов и отстранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35. Сообщается, что Турция является одним из ключевых международных партнеров США в производстве истребителей F-35, стоимость программы по производству которых оценивается более чем в 428 млрд долларов. Причем Турция изъявила желание приобрести около 100 таких самолетов.

Как сообщало РБК-Украина, в мае глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России.