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США требуют от Турции отказаться от российских ЗРК до 31 июля

Новости » Политика    08.06.2019 - 01:05
США требуют от Турции отказаться от российских ЗРК до 31 июля
Фото: С-400 (из открытых источников)

Пентагон пригрозил Анкаре отстранением от производства истребителей F-35

Соединенные Штаты потребовали от Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозив выслать обучающихся в стране турецких пилотов и отстранить турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35. Об этом заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

США и другие страны НАТО опасаются, что Россия с помощью поставленных Турции комплексов С-400 может получить информацию о самолетах альянса.

Отмечается, что Турция является одним из ключевых международных партнеров США в производстве истребителей F-35, стоимость программы по производству которых оценивается более чем в 428 млрд долларов. Причем Турция изъявила желание приобрести около 100 таких самолетов.

Накануне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в письме турецкому коллеге Хулуси Акару отметил, что у Турции "все еще есть время для смены курса по С-400".

"Помимо создания угрозы для безопасности таких платформ, как F-35, приобретение Турцией комплексов С-400 воспрепятствует возможности вашей страны развивать или поддерживать сотрудничество с США и в рамках НАТО, приведет к чрезмерной стратегической и экономической зависимости Турции от России и подорвет весьма эффективную оборонную промышленность Турции и ее честолюбивые цели в сфере развития", - предупредил Шанахан.

Напомним, в мае глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России.

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