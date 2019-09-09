США можуть ввести санкції проти Туреччини

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки (США) Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента розглядає питання про введення санкцій унаслідок купівлі Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що питання про введення санкцій проти Туреччини вивчається.

"Ми вивчаємо це, я не буду давати коментарів ні з яким конкретним рішенням, але ми це вивчаємо", - сказав Мнучін.

Нагадаємо, США зажадали від Туреччини не пізніше 31 липня відмовитися від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400, пригрозивши вислати турецьких пілотів, які навчаються в країні і усунути турецькі компанії від участі у виробництві винищувачів F-35. Повідомляється, що Туреччина є одним з ключових міжнародних партнерів США у виробництві винищувачів F-35, вартість програми по виробництву яких оцінюється більш ніж в 428 млрд доларів. Причому Туреччина виявила бажання придбати близько 100 таких літаків.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Фахреттін Алтун Туреччини заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії.