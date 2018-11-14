ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США могут ввести санкции против Турции из-за российских систем С-400

Новости » Политика    14.11.2018 - 17:09
США могут ввести санкции против Турции из-за российских систем С-400
Фото: С-400 (mil.ru)

С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35

США могут ввести санкции в отношении Турции в связи приобретением российских ракетных систем С-400, которые представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Источник агентства в Вашингтоне  напомнил о законе, который позволяет Конгрессу США в ряде случаев вводить санкции за приобретение оборонных технологий в России.

"Не могу сказать точно, будут ли введены санкции в отношении Анкары из-за контракта по С-400, однако подобная вероятность существует. Администрация США не испытывает оптимизма по данному вопросу… В районах, где будут совершать полеты самолеты пятого поколения F-35, нахождение ЗРК S-4 является угрозой. Переговоры между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу продолжаются", - сказал источник.

Напомним, несмотря на сильное давление со стороны своих союзников по НАТО, особенно США, Турция заявила, что финализируют контракт на приобретение и размещение российской системы ПВО. Это будет первый случай, когда государство-член НАТО разворачивает российскую систему С-400.

Также Конгресс США принял законопроект, который может заблокировать поставку истребителей F-35. Анкара обязалась купить не менее 100 таких истребителей.

РФ отказалась отвечать на иск о вмешательстве в выборы США Ирак договорился с Ираном об обмене газа на продукты питания
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь