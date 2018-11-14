США могут ввести санкции против Турции из-за российских систем С-400

Фото: С-400 (mil.ru)

С-400 представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35

США могут ввести санкции в отношении Турции в связи приобретением российских ракетных систем С-400, которые представляют угрозу для истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Источник агентства в Вашингтоне напомнил о законе, который позволяет Конгрессу США в ряде случаев вводить санкции за приобретение оборонных технологий в России.

"Не могу сказать точно, будут ли введены санкции в отношении Анкары из-за контракта по С-400, однако подобная вероятность существует. Администрация США не испытывает оптимизма по данному вопросу… В районах, где будут совершать полеты самолеты пятого поколения F-35, нахождение ЗРК S-4 является угрозой. Переговоры между Вашингтоном и Анкарой по данному вопросу продолжаются", - сказал источник.

Напомним, несмотря на сильное давление со стороны своих союзников по НАТО, особенно США, Турция заявила, что финализируют контракт на приобретение и размещение российской системы ПВО. Это будет первый случай, когда государство-член НАТО разворачивает российскую систему С-400.

Также Конгресс США принял законопроект, который может заблокировать поставку истребителей F-35. Анкара обязалась купить не менее 100 таких истребителей.