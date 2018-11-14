США можуть ввести санкції проти Туреччини через російські системи С-400

Фото: С-400 (mil.ru)

С-400 становлять загрозу для винищувачів п'ятого покоління F-35

США можуть ввести санкції проти Туреччини в зв'язку придбанням російських ракетних систем С-400, які становлять загрозу для винищувачів п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

Джерело агентства у Вашингтоні нагадало про закон, який дозволяє Конгресу США у ряді випадків вводити санкції за придбання оборонних технологій в Росії.

"Не можу сказати точно, будуть введені санкції щодо Анкари через контракт по С-400, проте така ймовірність існує. Адміністрація США не відчуває оптимізму з цього питання... В районах, де будуть здійснювати польоти літаки п'ятого покоління F-35, знаходження ЗРК S-4 є загрозою. Переговори між Вашингтоном і Анкарою з цього питання тривають", - сказало джерело.

Нагадаємо, незважаючи на сильний тиск з боку своїх союзників з НАТО, особливо США, Туреччина заявила, що фіналізує контракт на придбання і розміщення російської системи ППО. Це буде перший випадок, коли держава-член НАТО розгортає російську систему С-400.

Також Конгрес США прийняв законопроект, який може заблокувати постачання винищувачів F-35. Анкара зобов'язалася придбати не менше 100 таких винищувачів.