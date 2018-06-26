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Госдеп США пообещал Турции санкции после приобретения российских С-400

НовостиПолитика    26.06.2018 - 21:52
Фото: С-400 (mil.ru)
Фото: С-400 (mil.ru)

Приобретение С-400 повлияет на перспективы турецкого военного сотрудничества с США, заявили в Госдепе

В Государственном департаменте США предупредили Турцию, что покупка страной истребителей F-35 окажется под угрозой, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские системы С-400. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам европейских и евроазиатских отношений Уэсс Митчелл, передает Reuters.

По его словам, приобретение С-400 непременно повлияет на перспективы турецкого военного сотрудничества с США.

Также он отметил, что если Турция приобретет системы С-400, то она станет субъектом санкций США, которые предусмотрены законом, подписанным президентом США прошлым летом.

Отметим, что указанный закон может налагать санкции на компании, которые ведут бизнес с российской оборонной отраслью.

Напомним, в марте стало известно, что Турция закупила в России зенитно-ракетные комплексы С-400. В свою очередь в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение не совместимое с оружием НАТО.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Турция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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