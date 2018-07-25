США могут приостановить поставки Турции истребителей F-35

Пентагон должен дать оценку последствиям контракта России и Турции по ракетным системам С-400

Поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции будут приостановлены из-за решения Анкары приобрести у России комплексы С-400. Это следует из согласованной обеими палатами Конгресса версии оборонного бюджета США на 2019 год.

Так, в новом законе об ассигнованиях на национальную оборону сказано, что передача боевых самолетов будет приостановлена, пока Пентагон не предоставит Конгрессу оценку последствий контракта России и Турции по С-400 и влияния на американо-турецкие отношения исключения Турции из программы по строительству истребителей. Аналитики военного ведомства должны высказать мнение по этому поводу в 90-дневный срок.

В то же время, согласно проекту оборонного бюджета, из-под действия возможных санкций Белый дом может временно вывести трех покупателей российского оружия - Индию, Вьетнам и Индонезию.

Санкции против этих трех стран могут быть введены, если они не начнут "уменьшать свою зависимость от российского военно-промышленного комплекса!.

Напомним, в июне 2018 года в Государственном департаменте США предупредили Турцию, что покупка страной истребителей F-35 окажется под угрозой, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские системы С-400.