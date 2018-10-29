Турция назвала срок развертывания российских систем С-400

Фото: С-400 (mil.ru)

Это будет первый случай, когда государство-член НАТО разворачивает российскую систему С-400

Турция в октябре 2019 года начнет развертывание российской зенитно-ракетной системы большого и среднего радиуса действия С-400. Об этом заявил министр обороны Турции Хулузи Акар, сообщает РБК-Украина ссылаясь на Defense News.

Несмотря на сильное давление со стороны своих союзников по НАТО, особенно США, Турция заявила, что финализируют контракт на приобретение и размещение российской системы ПВО. Это будет первый случай, когда государство-член НАТО разворачивает российскую систему С-400.

Также конгресс США принял законопроект, который может заблокировать поставку истребителей F-35. Анкара обязалась купить не менее 100 таких истребителей.

По словам Акара, для Турции существует ракетная угроза. Однако, он не назвал источники этой угрозы, добавив, что "мы должны противостоять ей".

"Наши переговоры с американским и французско-итальянским поставщиком (систем противовоздушной обороны) не дали желаемых результатов", - сказал министр.

Но две турецкие компании все еще ведут переговоры с концерном Eurosam по разработке и совместному производству "национальной системы ПВО" для Турции. Акар заявил, что контракт на С-400 уже был подписан с Рособоронэкспортом.

"Согласованный график движется вперед, как запланировано", - добавил он.

Акар также отметил, что программа находится на стадии "отбора персонала" для развертывания и эксплуатации систем С-400.

Напомним, в марте стало известно, что Турция закупила в России зенитно-ракетные комплексы С-400. В свою очередь в Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение не совместимое с оружием НАТО.