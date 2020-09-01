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США могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси, - Reuters

Автор: Максим Зайченко

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против России в случае вмешательства в дела Беларуси. Это возможно в случае вмешательства с "применением силы".

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.

"Чиновник, выступавший на условиях анонимности, заявил, что Соединенные Штаты могли бы рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если бы она открыто вмешалась с применением силы в Беларусь", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что США могут ввести санкции против семи белорусских чиновников. Причиной такого возможного решения называют "фальсификацию" президентских выборов и подавление протестов.

Кроме этого, США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.

Также США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия и США продолжают переговоры по поводу введения санкций против газопровода "Северный поток-2".

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