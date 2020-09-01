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США можуть ввести санкції проти Росії у випадку втручання у справи Білорусі - Reuters

Автор: Максим Зайченко

Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Росії у випадку втручання у справи Білорусі. Це можливо у випадку втручання із "застосуванням сили".

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Державному департаменті США.

"Чиновник, який виступав на умовах анонімності, заявив, що Сполучені Штати могли б розглянути питання про введення санкцій проти Росії, якби вона відкрито втрутилася із застосуванням сили в Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти семи білоруських чиновників. Причиною такого можливого рішення називають "фальсифікацію" президентських виборів і придушення протестів.

Крім цього, США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.

Також США підтримують проведення незалежної міжнародної оцінки виборів в Білорусі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина і США продовжують переговори з приводу введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

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