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США могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для иностранцев, въезжающих в страну

Автор: Анастасия Рокитна

Власти США рассматривают возможность введения обязательной COVID-вакцинации для всех иностранцев, въезжающих в страну. Сейчас это находится на ранних этапах разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал CNN.

Официальный представитель Белого дома отметил, что внесение изменений в нынешние правила въезда в США просто неизбежно из-за штамма Delta.

Сейчас разрабатывают план изменения предыдущих правил въезда и хотят ввести требование о полной вакцинации всех иностранных граждан, следующих в США из всех стран, но будут некоторые исключения.

Новый план будет введен в действие, когда США начнут отменять ограничения на международные путешествия. Сейчас сроки еще не определены.

Напомним, Флорида побила рекорд по заболеваемости COVID-19 в США.

Отметим, жителям Нью-Йорка заплатят за вакцинацию от COVID-19.

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