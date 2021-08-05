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США можуть ввести обов'язкову COVID-вакцинацію для іноземців, які в’їжджають в країну

Автор: Анастасія Рокитна

Влада США розглядає можливість введення обов'язкової COVID-вакцинації для всіх іноземців, які в’їжджають в країну. Зараз це знаходиться на ранніх етапах розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал CNN.

Офіційний представник Білого дому зазначив, що внесення змін до нинішніх правил в’їзду в США просто неминуче через штам Delta.

Наразі розробляють план зміни попередніх правил в’їзду і хочуть ввести вимогу про повну вакцинацію всіх іноземних громадян, що прямують до США з усіх країн, за деякими винятками.

Новий план буде введено в дію, коли США почнуть скасовувати обмеження на міжнародні подорожі. Наразі терміни ще не визначені.

Нагадаємо, Флорида побила рекорд по захворюваності COVID-19 в США.

Зазначимо, жителям Нью-Йорка заплатять за вакцинацію від COVID-19.

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