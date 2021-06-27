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США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

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США, Воскресенье 27 июня 2021 05:01
США могут снять санкции с духовного лидера Ирана Фото: Аятолла Али Хаменеи (twitter.com/Khameneiru)
Автор: Даша Харченко

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке. Стороны могут достигнуть компромисса в рамках общего пакета предложений.

Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что США согласились снять санкции с нефтегазового сектора и судоходства Ирана, а также высшего руководства страны. Всего планируется отмена более тысячи ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, США намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Однако их дата пока не объявлена.

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