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США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану

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США, Неділя 27 червня 2021 05:01
США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану Фото: аятолла Алі Хаменеї (twitter.com/Khameneiru)
Автор: Даша Харченко

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC.

США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC.

Санкції можуть зняти в рамках домовленостей щодо ядерної угоди. Сторони можуть досягти компромісу в рамках загального пакету пропозицій.

Санкції проти Алі Хаменеї були введені за часів президента Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що США погодилися зняти санкції з нафтогазового сектора і судноплавства Ірану, а також вищого керівництва країни. Всього планується скасування більше тисячі обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном. Однак їх дата поки не оголошена.

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