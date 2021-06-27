США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Санкції проти Алі Хаменеї були введені за часів президента Дональда Трампа.

Санкції можуть зняти в рамках домовленостей щодо ядерної угоди. Сторони можуть досягти компромісу в рамках загального пакету пропозицій.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що США погодилися зняти санкції з нафтогазового сектора і судноплавства Ірану, а також вищого керівництва країни. Всього планується скасування більше тисячі обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном. Однак їх дата поки не оголошена.