США могут снять ряд санкций в отношении Ирана ради ядерной сделки

Собеседники агентства отказались уточнять, какие именно санкции могут быть отменены. При этом они заявили, что речь может идти о мерах, которые связаны с ядерной сделкой, с разработкой ракет, а также с соблюдением прав человека.

27 апреля в Вене возобновились переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в которых принимают участие политдиректоры.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана, которые противоречат СВПД по иранской ядерной сделке.

До этого президент Ирана Хасан Роухани заявил на очередном заседании правительства, что Иран вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке, как только США возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий в полном объеме.

Иран также отказался от ведения как прямых, так и косвенных переговоров с американской стороной до того момента, как США не возобновят свое участие в СВПД.