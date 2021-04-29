США можуть зняти низку санкцій щодо Ірану заради ядерної угоди

Співрозмовники агентства відмовилися уточнювати, які саме санкції можуть бути скасовані. При цьому вони заявили, що мова може йти про заходи, які пов'язані з ядерною угодою, з розробкою ракет, а також з дотриманням прав людини.

27 квітня у Відні поновилися переговори щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, в яких беруть участь політдиректори.

Раніше керівник прес-служби Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що Вашингтон готовий скасувати санкції проти Тегерана, які суперечать СВПД щодо іранської ядерної угоди.

До цього президент Ірану Хасан Роухані заявив на черговому засіданні уряду, що Іран повернеться до виконання зобов'язань з ядерної угоди, як тільки США відновлять свою участь у спільному всеосяжному плані дій в повному обсязі.

Іран також відмовився від ведення як прямих, так і непрямих переговорів з американською стороною до того моменту, як США не відновлять свою участь у СВПД.