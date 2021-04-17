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Иран работает над документом, чтобы сохранить ядерную сделку

Новина українською → Вена, Суббота 17 апреля 2021 20:31
Иран работает над документом, чтобы сохранить ядерную сделку Фото: Иран готов разработать документ для сохранения ядерной сделки (flickr)
Автор: Игорь Литвиненко

Иран ведет работу над текстом будущего документа, который должен урегулировать разногласия с США по ядерному соглашению. При этом между Тегераном и Вашингтоном сохраняются достаточно серьезные разногласия.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик Ирана по ядерному соглашению Аббас Арагчи, передает Bloomberg.

"Подготовку общего текста можно начинать. Иранская сторона представила свой собственный документ по ядерной проблеме и по тому, как следует отменять санкции (санкции США - ред.)", - заявил Арагчи.

По его словам, несмотря на сохраняющиеся разногласия по данному вопросу, стороны "достигли нового понимания" сложившейся ситуации.

Отмечается, что сейчас в австрийской Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия). Также в Вене находится делегация США, однако прямых контактов с иранской стороной не проводится.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.

Отметим, Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.

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