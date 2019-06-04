США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года.

Напомним, Европейская комиссия 20 марта наложила штраф в 1,49 млрд евро (1,60 млрд долларов) на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Ранее Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных.

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google Alphabet на рекордную сумму 5,06 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением.