США можуть провести антимонопольну перевірку Apple, Google, Amazon і Facebook

Федеральна торгова комісія планує почати антимонопольну перевірку щодо Amazon і Facebook, а Мін'юст США - щодо Apple і Google. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Відомства ще не вирішили, чи будуть вони починати цю процедуру, так як результати неможливо отримати швидко. Минулого разу перевірка Google тривала два роки.

Нагадаємо, Європейська комісія 20 березня наклала штраф в 1,49 млрд євро (1,60 млрд доларів) на корпорацію Google за порушення європейських норм щодо конкуренції при розміщенні реклами в інтернеті та її надання при пошуку в мережі.

Раніше Франція оштрафувала Google на 50 млн євро через те, що він не надав прозору і легкодоступну інформацію про політику отримання згоди на обробку даних.

Єврокомісія оштрафувала компанію Google Alphabet на рекордну суму 5,06 млрд доларів за зловживання домінуючим становищем.