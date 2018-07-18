Еврокомиссия оштрафовала Google более, чем на 5 млрд долларов

Как отмечается, это самый большой штраф в истории антимонопольных разбирательств Брюсселя

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google Alphabet на рекордную сумму 5,06 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Как сообщается, Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы.

По словам комиссара по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер, это является незаконным.

Также отмечается, что теперь Google должна прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

Напомним, в июне 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства. Тогда нарушение заключалось в том, что компания, используя свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, отдавала незаконное преимущество своему собственному продукту - магазину сравнения покупок Google.

Позже против Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google снова открывали дело.