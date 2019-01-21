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Google слишком усложнил для пользователей понимание и управление настройками использования их личной информации

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Как сообщается, Google слишком усложнил для пользователей понимание и управление настройками использования их личной информации, в частности в отношении целевой рекламы.

"Люди ожидают от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы глубоко привержены тому, чтобы соответствовать этим ожиданиям и требованиям согласования GDPR", - говорится в заявлении представителя Google.

Постановление было принято после жалоб, поданных двумя правозащитными группами в мае прошлого года, вскоре после вступления в силу важной директивы GDPR.

Ранее сообщалось, что п равительство Франции разрабатывает законопроект о налогообложении транснациональных гигантов, в частности, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.

Напомним, правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф за передачу данных пользователей сторонней компании.