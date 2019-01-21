ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро

Новости » Политика    21.01.2019 - 18:14
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро
Иллюстративное фото (Pixabey)

Google слишком усложнил для пользователей понимание и управление настройками использования их личной информации

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Как сообщается, Google слишком усложнил для пользователей понимание и управление настройками использования их личной информации, в частности в отношении целевой рекламы.

"Люди ожидают от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы глубоко привержены тому, чтобы соответствовать этим ожиданиям и требованиям согласования GDPR", - говорится в заявлении представителя Google.

Постановление было принято после жалоб, поданных двумя правозащитными группами в мае прошлого года, вскоре после вступления в силу важной директивы GDPR.

Ранее сообщалось, что правительство Франции разрабатывает законопроект о налогообложении транснациональных гигантов, в частности, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.

Напомним, правительство США готово наложить на Facebook рекордно высокий штраф за передачу данных пользователей сторонней компании.

Во Франции прокомментировали возможное объединение Renault и Nissan Google Chrome запустит свой блокировщик рекламы
Новости Украины ФранцияGoogleштраф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь