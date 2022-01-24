США могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников

США рассматривают новый экспортный контроль против России из-за эскалации вокруг Украины. Новые ограничения могут быть нацелены на нанесение ущерба высокотехнологичным отраслям российской экономики путем запрета на поставки полупроводников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Санкции также могут лишить россиян доступа к некоторым видам электронных устройств.
"Если Москва вторгнется в Украину, администрация президента США Джо Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям - от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и гражданской авиации", - говорится в статье.
По словам официальных лиц, администрация также может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок.
В публикации констатируется, что практически все электронные устройства в наши дни включают полупроводники.
Согласно приведенной оценке, на планете едва ли есть полупроводники, которые не были изготовлены с американскими инструментами или разработаны с помощью американского программного обеспечения.
По версии газеты, администрация может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт данных типов товаров в Россию.
По словам аналитиков, Россия уязвима, поскольку не производит в больших объемах бытовую технику или чипы. Она, в частности, не выпускает высококачественные полупроводники, необходимые для сложных вычислений, в данной области доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония.
"Сейчас официальные лица в Вашингтоне говорят, что работают с европейскими и азиатскими союзниками над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку поставок важнейших компонентов для отраслей, в которых у российского президента Владимира Путина есть большие амбиции, такие как гражданская авиация, судоходство и высокие технологии", - констатируется в материале.
Напомним, Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций.
Американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов немедленно ввести санкции против России.
Вместе с тем президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины.
Ранее стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина.