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Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 23:11
Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал США и Евросоюз ввести санкции против олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что это нужно сделать до вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Резникова телеканалу BBC.

Глава Минобороны выразил уверенность, что западные страны могут сделать больше для защиты Украины от агрессии со стороны России. Например, уточнил Резников, это могут быть экономические санкции, которые нужно ввести до российского вторжения на украинскую территорию.

"У Запада есть такой рычаг воздействия, как огромное состояние российских олигархов, из окружения Владимира Путина", - отметил министр.

По его словам, США и Европа могут показать российским олигархам, что могут очень легко заморозить их активы.

Напомним, сенаторы США, которые недавно посетили Украину, призвали НАТО и администрацию президента Джо Байдена немедленно ввести санкции против России на фоне угрозы вторжения.

Отметим, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России масштабными санкциями в случае дальнейшей агрессии против Украины.

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Министерство обороны Украины Российская Федерация Алексей Резников
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