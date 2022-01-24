США можуть відрізати стратегічні галузі Росії від напівпровідників

Санкції також можуть позбавити росіян доступу до деяких видів електронних пристроїв.

"Якщо Москва вдереться в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена погрожує використовувати нові заходи експортного контролю, щоб завдати шкоди стратегічним російським галузям - від штучного інтелекту до квантових обчислень і цивільної авіації", - йдеться в статті.

За словами офіційних осіб, адміністрація також може вирішити використовувати заходи контролю більш широко, таким чином, що вони потенційно позбавлять росіян деяких смартфонів, планшетів ігрових приставок.

У публікації констатується, що практично всі електронні пристрої в наші дні включають напівпровідники.

Згідно з наведеною оцінкою, на планеті навряд чи є напівпровідники, які не були виготовлені з американськими інструментами або розроблені за допомогою американського програмного забезпечення.

За версією газети, адміністрація може спробувати змусити компанії в інших країнах припинити експорт даних типів товарів до Росії.

За словами аналітиків, Росія вразлива, оскільки не виробляє у великих обсягах побутову техніку або чіпи. Вона, зокрема, не випускає високоякісні напівпровідники, необхідні для складних обчислень, в даній області домінують Тайвань, Південна Корея, США, Європа і Японія.

"Зараз офіційні особи у Вашингтоні кажуть, що працюють з європейськими та азійськими союзниками над тим, щоб розробити варіант норм, націлених на зупинку постачання найважливіших компонентів для галузей, в яких у російського президента Володимира Путіна є великі амбіції, такі як цивільна авіація, судноплавство і високі технології", - констатується в матеріалі.