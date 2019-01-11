США могут отправить в Арктику военные корабли

Фото: Ричард Спенсер (flickr.com usnavy)

Корабли могут отправить летом 2019 года

США могут отправить летом 2019 года в Арктику группу военных кораблей для проверки их работоспособности в экстремальных условиях. Об этом заявил глава ВМС США Ричард Спенсер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на USNI News.



"(Отправка кораблей, - ред.) нужна для выполнения нескольких задач. Мы должны понять, каково работать в таких условиях", - заявил Спенсер.



Он также отметил, что Россия увеличивает свою активность в регионе, ссылаясь на исследовательские цели и спасательные операции.

"Я думаю, нам тоже стоит быть там и поискать исследования и спасательные операции", - добавил он.

Напомним, американский атомный авианосец "Гарри Трумэн" в пятницу, 19 октября 2018 года, впервые за последние почти три десятилетия пересек Северный полярный круг, войдя в Арктику.

Ранее в НАТО заявили о готовности ответить на угрозу со стороны РФ. Командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что "мы готовы ответить в случае необходимости, и мы будем защищать Атлантику".

Добавим, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что в следующем году на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда будет отправлено 800 британских военнослужащих. Кроме того, Великобритания должна усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять российской агрессии, так как Россия наращивает мощное войско вдоль арктического побережья.