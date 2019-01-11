США можуть відправити в Арктику військові кораблі

Фото: Річард Спенсер (flickr.com usnavy)

Кораблі можуть відправити влітку 2019 року

США можуть відправити влітку 2019 року в Арктику групу військових кораблів для перевірки їх працездатності в екстремальних умовах. Про це заявив глава ВМС США Річард Спенсер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на USNI News.



"(Відправлення кораблів, - ред.) потрібне для виконання декількох завдань. Ми повинні зрозуміти, як працювати в таких умовах", - заявив Спенсер.



Він також зазначив, що Росія збільшує свою активність в регіоні, посилаючись на дослідницькі цілі та рятувальні операції.

"Я думаю, нам теж варто бути там і пошукати дослідження і рятувальні операції", - додав він.

Нагадаємо, американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" у п'ятницю, 19 жовтня 2018 року, вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику.

Раніше у НАТО заявили про готовність відповісти на загрозу з боку РФ. Командувач європейським командуванням Збройних сил США і верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що "ми готові відповісти в разі необхідності, і ми будемо захищати Атлантику".

Додамо, що міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що в наступному році на території Норвегії буде розгорнута нова військова база, куди буде відправлено 800 британських військовослужбовців. Крім того, Великобританія повинна посилити військову присутність в Арктиці, щоб протистояти російській агресії, так як Росія нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя.